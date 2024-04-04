«Деловой ландшафт» разработают вокруг новых станций метро в Нижнем Новгороде

Круглый стол на тему «Деловая активность вокруг нового метро» прошел в Нижнем Новгороде. В нем поучаствовали представители нижегородского метрополитена, Российского экологического движения, генподрядчик ГК «Моспроект‑3», а также предприниматели, общественники и журналисты.