Экс-гендиректор "Спартака" Первак призвал выгнать Соболева из команды

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак раскритиковал нападающего Александра Соболева за некрасивое поведение на тренировках команды на фоне слухов об его возможном переходе в петербургский "Зенит".
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