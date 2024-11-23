Премьер Речан: Молдавия хочет возобновить денежные переводы из России, но не получается

Чиновник отметил, что правительство рассматривает альтернативные пути восстановления денежных потоков, однако конкретных предложений пока не было озвучено.
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