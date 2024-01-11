Украинский разведчик заявил, что солдаты ВСУ почти не вылезают из нор

Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях. С таким утверждением выступил командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Крым», передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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