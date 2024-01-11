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Украинский разведчик заявил, что солдаты ВСУ почти не вылезают из нор

Украинский разведчик заявил, что солдаты ВСУ почти не вылезают из нор

Постоянные удары российских беспилотников заставляют солдат ВСУ подолгу прятаться в укрытиях. С таким утверждением выступил командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Крым», передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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