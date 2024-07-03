Водоканал предупреждает об ухудшении качества воды

Качество воды может ухудшиться в некоторых микрорайонах Читы, об этом сообщает Водоканал.Из-за аварийных работ на линии электропередач ПАО «Россети» обесточило насосную станцию №3, включая водозаборные скважины.
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