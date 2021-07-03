Менеджер бойцов UFC Абдрахманов поделился впечатлениями от последнего боя Рахмонова: «Впереди еще много интересного»

Казахстанский менеджер бойцов Саят Абдрахманов, под чьим руководством в UFC выступают Петр Ян, Сергей Морозов, Жалгас Жумагулов, Дамир Исмагулов, Шавкат Рахмонов и другие, поделился впечатлениями от победы Шавката над бразильцем Празересом: «Всему свое время, все было четко, сгонка веса, выступление.
Популярные статьи
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
- Олег Матыцин – российским олимпийцам: «Абсолютно уверен, что флаг и гимн у нас не отнимут»
Свежие комментарии