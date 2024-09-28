Пленный Маласчук: пехота ВСУ пошла в бой с патронами неподходящего калибра

Украинское командование снабдило военнослужащих боеприпасами, не подходившими к их оружию. Попавший в плен военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Ярослав Маласчук рассказал об этом РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии