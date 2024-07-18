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Факультет экономики и управления СГМУ открыл набор абитуриентов

Факультет экономики и управления СГМУ открыл набор абитуриентов

Реализация образовательных программ предусматривает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологийФакультет экономики и управления ФГБОУ ВО СГМУ объявляет набор абитуриентов на обучение по следующим направлениям подготовки:38.

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