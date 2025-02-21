Бежавшая из США в Россию семья американцев заявила о краже пяти млн рублей

Прибыв в Россию в конце 2023 года, супруги нашли приют у пастора баптистской церкви.Лео и Шантель Хэер, пара, покинувшая США из-за неприятия ЛГБТ* и переехавшая в Россию, заявили о краже крупной суммы — пяти миллионов рублей.