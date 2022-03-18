Мария Саккари: «Сейчас у меня в игре нет больших дыр, но психологически я должна стать чуть сильнее»

Мария Саккари рассказала о своем прогрессе. Шестая ракетка мира вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс, обыграв Елену Рыбакину со счетом 7:5, 6:4.

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