VWAP on MNQ1! Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Manablunts Looking at the 1 hour chart for MNQ1!, its easy to see that price is currently trading in a range.
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