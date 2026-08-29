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VWAP on MNQ1!

VWAP on MNQ1! Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Manablunts Looking at the 1 hour chart for MNQ1!, its easy to see that price is currently trading in a range.

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