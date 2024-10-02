Руководители крупнейших банков Японии прогнозируют рост акций и повышение ставок

Высшие руководители крупнейших банков и брокерских компаний Японии прогнозируют дальнейший рост локальных акций и новые повышения процентных ставок, приветствуя нового премьер-министра, начавшего карьеру в финансовом секторе.
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