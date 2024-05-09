Пару слов об арестованных резервах РФ

Sobering ЕС накапливал и накапливает долги в виде пассивов, а не активов. Вот их пассивы 280 лярдов (США 20) и являются долговыми обязательствами. А вот невыплаты в рублях - это уже долги посерьёзнее. А активы и пассивы должны равняться, иначе потом с голой жопой ЕС остаётся.

Sobering То, что Запад заморозил - это просто запись тех средств, что имеет Россия в своём активе за поставленные ресурсы. Но эти наши зарубежные активы просто лежат, зато служат процентным накоплением Западу. Но использовать непосредственно наши активы Запад не может, т.к. уничтожая обязательства по долгам к России, запад рискует своей экономикой, т.е. будет терять собственные активы.