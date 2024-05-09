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Пару слов об арестованных резервах РФ

Пару слов об арестованных резервах РФ

Из того, что я читал, мало кто понимает, что арестованные резервы Банка России - до $300 млрд - это акции госкомпаний западных стран (например государственных ж/д Австрии), их гособлигации и доля РФ в уставном капитале МВФ - $35 млрд.

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Комментарии
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Sobering
ЕС накапливал и накапливает долги в виде пассивов, а не активов. Вот их пассивы 280 лярдов (США 20) и являются долговыми обязательствами. А вот невыплаты в рублях - это уже долги посерьёзнее. А активы и пассивы должны равняться, иначе потом с голой жопой ЕС остаётся.
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1 час.
Sobering
То, что Запад заморозил - это просто запись тех средств, что имеет Россия в своём активе за поставленные ресурсы. Но эти наши зарубежные активы просто лежат, зато служат процентным накоплением Западу. Но использовать непосредственно  наши активы Запад не может, т.к. уничтожая обязательства по долгам к России, запад рискует своей экономикой, т.е. будет терять собственные активы.
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50 мин.
S
Sobering
Многим трудно понять, что запад не своровал, а пока что только заморозил 300 лярдов и пользуется только процентами с этих счетов. Народу почему-то именно как воровство толкуют по ящику и в СМИ.
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39 мин.

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