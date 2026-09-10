«Замгубернатора душит тех, кто помогает губернатору приносить деньги в Омскую область». Депутат Госдумы Олег Смолин в телеэфире резко высказался о состоянии дорог в омском селе и о работе отдельных региональных чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым