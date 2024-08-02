Страшное ДТП с тремя погибшими произошло на Кубани

Страшное ДТП с тремя погибшими произошло на КубаниВ 4 утра на дороге «г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» 24-летний водитель «Форд Фокуса» при обгоне выехал на встречную полосу, и случилось лобовое столкновение с «Тойота Камри», за рулём которой был 49-летий житель Отрадненского района.
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