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Минобороны Польши опровергло подготовку ко всеобщему призыву

Минобороны Польши опровергло подготовку ко всеобщему призыву

Польша не готовится к всеобщему призыву в армию, а распространяемые в интернете мобилизационные удостоверения являются подделками, сообщила 12 сентября пресс-служба министерства национальной обороны республики.

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