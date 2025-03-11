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Петербургский дневник

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«Зенит» попросил отменить красную карточку Венделу

«Зенит» попросил отменить красную карточку Венделу

Хавбека удалили в матче с «Факелом» Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что петербургский «Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку бразильского полузащитника команды Вендела в гостевом матче 20-го тура чемпионата страны против «Факела».

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