«Зенит» попросил отменить красную карточку Венделу

Хавбека удалили в матче с «Факелом» Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что петербургский «Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку бразильского полузащитника команды Вендела в гостевом матче 20-го тура чемпионата страны против «Факела».