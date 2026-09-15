В Нью-Йорке мужчина изнасиловал девочку, за которой присматривал

Иностранцу предъявили обвинения после надругательства над ребенком в США. Об этом сообщает Patch.По данным издания, 22-летний Маркес Местанса совершал преступления в период с июля по август в Нью-Йорке.
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