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Газета.ру

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В Нью-Йорке мужчина изнасиловал девочку, за которой присматривал

В Нью-Йорке мужчина изнасиловал девочку, за которой присматривал

Иностранцу предъявили обвинения после надругательства над ребенком в США. Об этом сообщает Patch.По данным издания, 22-летний Маркес Местанса совершал преступления в период с июля по август в Нью-Йорке.

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