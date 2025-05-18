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Дэвид Бекхэм поздравил Овечкина с рекордным 895-м голом в НХЛ бутсами Adidas

Дэвид Бекхэм поздравил Овечкина с рекордным 895-м голом в НХЛ бутсами Adidas

Дэвид Бекхэм вручил Александру Овечкину бутсы Adidas в честь рекордного 895-го гола в НХЛ. Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста с историческим достижением, ставшим праздником для русских и зарубежных фанатов.

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