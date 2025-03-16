Вице-президент AMD назвал спрос на ускорители Radeon RX 9070 XT «беспрецедентным»

Вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских процессоров AMD и графики Radeon Дэвид Макафи (David McAfee) назвал спрос на новейшие видеокарты компании, которые поступили в продажу на прошлой неделе, беспрецедентным.
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