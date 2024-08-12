Описан процесс превращения бывшего зама Шойгу в обвиняемого по делу о мошенничестве

ТАСС: генерал Булгакова до задержания знал о проверке в его отношении Генерала армии Дмитрия Булгакова до задержания допрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве с поставками оборудования Военно-медицинской академии имени С.
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