Перенесшая множество пластических операций "женщина-кошка" умерла во Франции

Швейцарская светская львица Джоселин Вильденштейн, которая была известна как "женщина-кошка" вследствие большого числа перенесенных пластических операций и характерной формы глаз, умерла во Франции в возрасте 84 лет.
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