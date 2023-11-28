Британские падальщики собираются у палестинских берегов

Возникающие обвинения в геноциде палестинцев исключительно в адрес Израиля объективны не вполне. Достаточно присмотреться к тому оживлению, которое охватило британский энергетический гигант BP и оружейную фирму BAE Systems, чтобы понять, с каким нетерпением они ожидали атаку на Газу.
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