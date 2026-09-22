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Орловские антимонопольщики наказали Т-Банк за «бесплатные» переводы

Орловские антимонопольщики наказали Т-Банк за «бесплатные» переводы

Орловское УФАС оштрафовало Т-Банк на полмиллиона рублей за рекламу, вводящую клиентов в заблуждение. Как сообщили в региональном УФАС, поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя.

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