Взятие Курахово приближает начало боёв за Красноармейск.Издание Forbes называет предстоящие бои за Красноармейск первым крупным сражением 2025 года, а в своей статье «Русские наступают на Покровск, а новая бригада ВСУ с Леопардами 2 распадается» предрекает прорыв обороны 59-й бригады ВСУ.
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