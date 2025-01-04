Forbes: Армия России может взять Красноармейск в частичное окружение

Взятие Курахово приближает начало боёв за Красноармейск.Издание Forbes называет предстоящие бои за Красноармейск первым крупным сражением 2025 года, а в своей статье «Русские наступают на Покровск, а новая бригада ВСУ с Леопардами 2 распадается» предрекает прорыв обороны 59-й бригады ВСУ.