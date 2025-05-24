Западные СМИ отреагировали на слова Лаврова о проекте с условиями урегулирования

t.me/МИД России Западные СМИ отреагировали на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Москва передаст украинской стороне проект с условиями мирного урегулирования конфликта в Незалежной после обмена пленными.
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