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Западные СМИ отреагировали на слова Лаврова о проекте с условиями урегулирования

Западные СМИ отреагировали на слова Лаврова о проекте с условиями урегулирования

t.me/МИД России Западные СМИ отреагировали на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Москва передаст украинской стороне проект с условиями мирного урегулирования конфликта в Незалежной после обмена пленными.

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