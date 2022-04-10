Союстов: На Украине продолжаются разборки между Порошенко и Зеленским

prt scr youtube.com/Петро Порошенко Разборки между бывшим и действующим президентами Украины не прекратились даже во время специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины — факт очень показательный для украинского политикума.
prt scr youtube.com/Петро Порошенко Разборки между бывшим и действующим президентами Украины не прекратились даже во время специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины — факт очень показательный для украинского политикума.
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