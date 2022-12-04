Неспешный разговор

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Можно ли родиться и жить в вулкане?

Можно ли родиться и жить в вулкане?

Вопрос читателям покажется, наверное, нелепым. Действительно, как можно родиться и жить в вулкане? Тем более что он в любой момент может излиться раскаленной лавой, а пока лишь пугает горячей водой и выходами на поверхность перегретых газов.

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