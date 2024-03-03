Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила новый крупный патч – разработч...

Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила новый крупный патч – разработчики полностью исправили освещениеЛишь недавно мы писали о том, как разработчики неофициальной PC-версии игры Marvel’s Spider-Man 2 поправили статтеры и звук, а уже сегодня создатели порта порадовали пользователей новым масштабным обновлением.