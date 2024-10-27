Врач Выходцев: справка от психиатра нужна при таких операциях, как удаление груди

Перечень обследований перед любой операцией, включая пластическую, можно разделить на обязательные, регламентированные Министерством здравоохранения Российской Федерации, и индивидуальные или дополнительные, которые лечащие врачи назначают при необходимости своим пациентам, рассказал "Газете.