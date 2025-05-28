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Модернизация Беломорканала

Модернизация Беломорканала

Интересный поворот: в связи с попыткой блокирования натовцами Балтики Россия вспомнила о. Беломорканале, задумавшись о его модернизации.

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