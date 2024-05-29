ОНПО-заболевание

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Спички - не игрушка

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ОНПО - острая недостаточность перемог в организме Вчера в комменты прибежало совсем какое-то безумное ципсо с нахрюком, что «украинцы массово готовы гибнуть за матькивщину, а русские поголовно не хотят воевать».

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