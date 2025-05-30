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ИА Регнум

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Основатель «Теремка» заявил, что McDonald’s дорого заплатит за возврат в РФ

Основатель «Теремка» заявил, что McDonald’s дорого заплатит за возврат в РФ

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет вынуждена дорого заплатить за возвращение в России, потому что цена выкупа бизнеса определяется показателями работы заменившей его сети «Вкусно — и точка».

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