Мотивационные дискуссии, мастер-классы, встречи с экспертами: на Фестивале Движения Первых прошла образовательная программа

В рамках Фестиваля Движения Первых на площадках выставки-форума «Россия» на ВДНХ 1-2 июня прошла образовательная программа с участием именитых экспертов в сферах науки, образования, культуры, спорта, добровольчества и предпринимательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии