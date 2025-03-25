Два майора: Крым, Симферополь, нам пишут:

Крым, Симферополь, нам пишут:"Вчера группа "Агата Кристи" дала потрясающий концерт. Наши любимые исполнители передали привет фронтовикам и высказали им всяческую поддержку!"Мы рады, что на российской эстраде ещё есть много талантливых артистов, открыто гордящихся Армией России и каждым её солдатом.