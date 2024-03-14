Автоэксперт Рязанов назвал пять самых надежных моделей Mazda

Среди моделей японской компании Mazda есть машины с крайне низким показателем поломок. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.
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