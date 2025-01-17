Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как покидающий пост президента США Джозеф Робинетт Байден – младший хотел пафоса, а получилось как всегда.
Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку
Комментарии
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Жанна Чешева
И почему я этому минусу не удивляюсь, взглянув на фамилию?))) "Папаню" обижают... Не переживай, юрченко, возможно, и новоизбранный вас там не обидит))) Только всё равно вас всех перемолят
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17 час.
владимир рябченко
Этот нелюдь ещё и улыбается? Или это оскал...
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2 час.
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