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Мы из Советского Союза

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Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку

Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как покидающий пост президента США Джозеф Робинетт Байден – младший хотел пафоса, а получилось как всегда.

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Комментарии
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Жанна Чешева
И почему я этому минусу не удивляюсь, взглянув на фамилию?))) &quot;Папаню&quot; обижают... Не переживай, юрченко, возможно, и новоизбранный вас там не обидит))) Только всё равно вас всех перемолят
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17 час.
владимир рябченко
Этот нелюдь ещё и улыбается? Или это оскал...
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2 час.

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