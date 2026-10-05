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Курские новости

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Собирают средства на реабилитацию детей из приграничных регионов России

Собирают средства на реабилитацию детей из приграничных регионов России

Смену «Послезавтра» организуют для 100 детей из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма.

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