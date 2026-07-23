Дочь Алексея Баталова Мария может остаться без жилья: с нее требуют 13 млн рублей за комнаты, которые ей не принадлежат

Марию Баталову обманула подруга семьи, актриса Наталья Дрожжина «Москва слезам не верит»78-летняя актриса Наталья Дрожжина подала иск в суд, в котором требует 13 миллионов рублей с 58-летней Марии Баталовой, младшей дочери Алексея Баталова.
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