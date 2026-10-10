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Царьград

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Более 420 тысяч нижегородцев привились от гриппа

Более 420 тысяч нижегородцев привились от гриппа

В Нижегородской области за прошедшую неделю зарегистрировано более 14 тыс. случаев респираторных инфекций, из-за чего один детский сад полностью закрыт, а 14 классов в девяти школах отправлены на карантин.

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