Более 420 тысяч нижегородцев привились от гриппа

В Нижегородской области за прошедшую неделю зарегистрировано более 14 тыс. случаев респираторных инфекций, из-за чего один детский сад полностью закрыт, а 14 классов в девяти школах отправлены на карантин.
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