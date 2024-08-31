Le Monde: Военная экономика России позволит ей воевать еще пять-шесть лет Поставленная на военные рельсы экономика России позволит ей воевать еще пять-шесть лет.
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Le Monde: Военная экономика России позволит ей воевать еще пять-шесть лет Поставленная на военные рельсы экономика России позволит ей воевать еще пять-шесть лет.
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