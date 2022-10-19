19 октября кировчанам советуют говорить только правду, испечь пирожки, пригласить гостей

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, День лицеистаСегодня в Кирове ожидается довольно пасмурная и прохладная погода: днём воздух прогреется до +6 градусов, к ночи столбик термометра опустится к нулевой отметке.