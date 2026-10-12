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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар о 10-м месте после старта с пит-лейн: «Атаковал по полной и показывал отличную скорость»

Пилот « Ред Булл » Изак Аджар поделился мыслями после того, как занял десятое место на Гран-при Сингапура.

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