Власти Франции хотят зарабатывать больше на туристах в Лувре

+ A — BFMTV: цены на билеты во французский Лувр могут поднять с 2026 года Телекомпания BFMTV сообщила, что министр культуры Французской Республики Рашида Дати выступила с предложением о поднятии цен на билеты в Музей Лувра для туристов, которые приезжают из из стран, не входящих в Европейский союз.