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Два майора: #Сводка на утро 28 января 2025 года

Два майора: #Сводка на утро 28 января 2025 года

#Сводка на утро 28 января 2025 годаВ Курской области Минобороны России подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.

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