Он точно учился ездить в GTA: на востоке Москвы водитель белой «Митсубиси» протаранил больше 10 припаркованных во дворе машин и скрылся

Предновогодний перфоманс случился на Перовской улице в Новогиреево — местные услышали звуки столкновений и сингалки, стали выглядывать из окон, а там картина маслом: соседский джип просто таранит всё, что видит.
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