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Пленные ВСУ признались в неумении пользоваться западным оружием

Пленные ВСУ признались в неумении пользоваться западным оружием

Украинские военные из 25-ой десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления росс войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.

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