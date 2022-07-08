Пленные ВСУ признались в неумении пользоваться западным оружием

Украинские военные из 25-ой десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления росс войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) справлялись с западным оружием.