Стали известны подробности поиска 300 без вести пропавших жителей Курска

Продолжается поиск 300 без вести пропавших жителей Курской области, заявили уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова вместе с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
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