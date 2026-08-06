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Стали известны подробности поиска 300 без вести пропавших жителей Курска

Стали известны подробности поиска 300 без вести пропавших жителей Курска

Продолжается поиск 300 без вести пропавших жителей Курской области, заявили уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова вместе с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

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