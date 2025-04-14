Мерц отметил готовность Германии отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Однако поставки должны координироваться.фото: pixabay.com/noelschГермания готова отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил 14 апреля будущий канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
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