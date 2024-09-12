Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Если  честно,   мне  уже       надоело  писать    про      соплежуев  и  нетакусей,    но  делать  нечего   -  вчера   произошёл  очередной   случай  -  точнее   даже   не  случай,  а  апофеоз  и   апогей   -   неуподоблядства  и  соплежуйства:  наш    боец   отпустил  восвояси  укропского     сВолонтёра  Даниила   Захарченко,  урода   и  нациста,  якобы     занимающегося  эвакуацией  мирных   из      городка  Украинска.

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